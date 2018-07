Osmar Dias sobe o tom e critica 'loteamento' do Estado

Redação Bem Paraná

O ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT), subiu o tom nas críticas à administração do ex-governador Beto Richa (PSDB) e sua sucessora, Cida Borghetti (PP), em encontro na Casa da Amizade, ontem, em São José dos Pinhais. O pedetista atacou o que chamo de “loteamento” do Estado e afirmou que o Paraná estaria “próximos do fundo do poço”, em razão do alto índice de desemprego.

Leia mais no blog Política em Debate.