Osmar Loss, ex-Corinthians, é anunciado como técnico do Guarani para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani anunciou a contratação do técnico Osmar Loss, 43, nesta quarta-feira (28), para a temporada de 2019. O trabalho mais recente dele, encerrado em setembro, foi à frente do Corinthians.

O anúncio foi feito através das redes sociais do clube. A apresentação oficial vai ocorrer nesta quinta-feira (29).

Natural de Passo Fundo (RS), Loss trabalhou nas categorias de base de Corinthians, Fluminense, Juventude e Internacional. Neste último, assumiu o comando interino da equipe principal entre o fim de 2011 e o início do ano seguinte.

Em 2013, assumiu o comando do sub-20 do Corinthians, pelo qual venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior duas vezes (2015 e 2017). Ainda teve curta passagem pelo Bragantino em 2015, na disputa da Série C do Brasileiro.

De volta ao Corinthians, passou a integrar a comissão técnica fixa da equipe profissional. Com a saída de Fábio Carille para o futebol árabe em maio deste ano, foi promovido ao cargo de treinador.

Em 25 jogos, somou 10 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O desempenho abaixo do esperado fez o técnico ser substituído por Jair Ventura e rebaixado à função de auxiliar. No entanto, ele se afastou do time alvinegro para uma temporada de aprendizado na Europa, com visitas a grandes clubes.

A previsão era de retorno ao Corinthians no início de 2019, plano cancelado pelo aceite ao Guarani.

Atual campeão da Série A2 do Paulista, o time campineiro terá em seu calendário de 2019 as disputas da primeira divisão do estadual, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, o Guarani anunciou ainda Fumagalli, Gabriel Remédio e Marcus Vinicius para os cargos de superintendente, coordenador técnico e executivo de futebol, respectivamente.