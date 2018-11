OSP apresenta concerto gratuito em homenagem aos 100 anos de Alceo Bocchino

Redação Bem Paraná

No domingo, dia 28/10, às 10h30, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta o concerto Bocchino 100, uma homenagem ao compositor curitibano Alceo Bocchino, fundador e maestro emérito da OSP. O concerto será no Guairão e terá entrada gratuita.

Alceo Bocchino nasceu em Curitiba em novembro de 1918. Quando tinha 5 anos, já tocava piano e se apresentava em competições paranaenses. Se mudou para o Rio de Janeiro em 1946, deixando para trás a carreira de advogado e começando a trabalhar com composição de trilhas sonoras para programas de rádio. Em 1959, ajudou a fundar a Orquestra Sinfônica Brasileira e foi seu maestro por 4 anos.



De volta a Curitiba em 1985, Bocchino se juntou com outros entusiastas da música erudita para fundar a Orquestra Sinfônica do Paraná. Sua sinfonia, composta em 2000, foi dedicada à OSP e será uma das peças apresentadas no concerto do dia 28/10. Ela é uma homenagem à história e ritmos da Lapa.



No programa também estão a Suíte Miniatura, uma obra inspirada nos brinquedos infantis e que foi gravada em CD pela OSP em 1999, e a Seresta Suburbana para Orquestra de Cordas. “Bocchino é nosso maestro emérito e fundador. Não podíamos deixá-lo de fora do programa da temporada no ano do seu centésimo aniversário”, disse Stefan Geiger, atual maestro-titular da OSP.



O concerto será regido pelo chileno Victor Hugo Toro, maestro convidado. Toro é o atual maestro principal da Orquestra Sinfônica de Campinas, tendo passagem pela Orquestra Sinfônica do SODRE, no Uruguai, e pela OSESP.



O concerto Bocchino 100 será gratuito e não terá distribuição de ingressos antecipada ou lugares marcados. As portas do teatro abrirão às 9h30 para a entrada do público.



Para ficar por dentro de curiosidades, imagens históricas e momentos dos bastidores, siga a OSP nas redes sociais: facebook.com/OrquestraSinfonicaDoParana e @orquestrasinfonicaparana no Instagram. Acompanhe também o Teatro Guaíra no facebook.com/TeatroGuaira e no Instagram @teatroguaira.



Serviço



Concerto Bocchino 100

Dia 28/10, às 10h30

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Entrada franca