Otaviano Costa apresenta cenário de seu novo programa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Otaviano Costa, 45, mostrou em suas redes sociais o cenário de seu novo programa, intitulado Tá Brincando, que deve estrear em 5 de janeiro na Globo. "Estúdio e cenário lindos para vocês! Ansiedade batendo forte!", escreveu ele em sua conta no Instagram.

O programa de game vai ao ar aos sábados, no lugar no Só Toca Top, e terá participantes de 20 a 35 anos encarando desafios contra um time de masters -pessoas acima de 60 anos especialistas nas suas áreas. Os assuntos serão variados, passando por esporte, música e conhecimentos gerais, e renderão prêmio em dinheiro.

No ar por cinco anos no Vídeo Show (Globo), Otaviano deixou o programa em junho deste ano, já com a ideia de estrear um programa próprio na emissora. Ele, que também apresenta o No Ar na Rádio Globo, nunca escondeu o desejo em retomar o contato direto com o público e chegou a fazer campanha para ter um programa de auditório.

Nos meses em que ficou longe da televisão, Otaviano participou da dublagem do filme "Os Incríveis 2", ao lado da mulher, a atriz Flávia Alessandra. O casal deu voz aos irmãos Wilson e Evelyn Deavor -ele um magnata que apoia a volta dos heróis à ativa, e ela é a mente brilhante da empresa da família.

Casados desde 2006, os atores mantêm um hábito romântico: adoram se casar. Já disseram "sim", um para o outro, quatro vezes. "Flávia e eu gostamos de comemorar a vida; tudo é muito saboroso entre nós dois. A gente pratica o namoro, a paquera, todo santo dia."

A imagem pode ser vista no perfil oficial do apresentador no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BqSvIz3HVGf/.