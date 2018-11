Otaviano Costa diz que novo programa é tudo que sempre almejou e não voltará às novelas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Otaviano Costa, 45, está feliz da vida com seu novo programa. O apresentador, que deixou a bancada do Vídeo Show em junho, estreia em janeiro o Tá Brincando, projeto que ele diz que sempre almejou desenvolver. "Esse já é o meu 'projeto futuro' e a cada momento ele se revela maior do que eu imaginava", afirmou.

O apresentador recebeu a imprensa nesta quarta-feira (21) para falar sobre o novo programa que estreará na Globo em 5 de janeiro, no lugar do "Só Toca Top". A primeira temporada contará com nove episódios em um formato "intergeracional": dois jovens de 20 a 35 anos serão desafiados por um grupo de pessoas com mais de 60 anos.

Chamados de masters no programa, os convidados da terceira idade terão suas habilidades físicas e mentais testadas. O cantor Sidney Magal, 68, o tenista Ubiraci da Costa, 73, e o ex-jogador de futebol Edinho, 63, são alguns que estarão no quadro, assim como pessoas de fora do mundo da fama, mas que têm habilidades inusitadas.

"A pessoa mais velha é normalmente excluída. E não é só a TV que faz isso", diz o jornalista Artur Xexéo, que faz parte da equipe de masters. "Ao invés de protestar, o programa as celebra".

A dupla que desafiar os masters levará R$ 5.000 a cada prova vencida, podendo chegar ao maior prêmio, de R$ 15 mil, ao final do episódio.

O programa também terá homenagens e quadros como "Os Impressionantes", em que Otaviano sairá em busca de idosos que tenham uma vida aparentemente pacata, mas que na verdade praticam hobbies radicais, como andar de caiaque e fazer acrobacias aéreas. A proposta é que ele se desafie nos hobbies ao lado desses convidados.

A intenção é inspirar o público através de jogos, desafios, quadros divertidos e histórias emocionantes. Nas palavras de Otaviano, é um programa provocador e instigante, com a espontaneidade como fator chave, gerando momentos de medo e até choro, por parte do apresentador.

Com carreira como ator, jornalista, locutor e dublador, Otaviano apresentou o Vídeo Show até o final da Copa de 2018, onde ele afirma "nunca ter sido tão famoso", e trabalhou no "No Ar com Otaviano Costa", na Rádio Globo, mas afirma que não deve voltar para as novelas.

"Desde a época do Vídeo Show, havia uma posição clara na minha carreira, de que eu não volto para a dramaturgia. Não para a dramaturgia de novela", afirma Otaviano. "Nunca vou deixar de ser ator, mas tive que fazer uma escolha na minha vida", afirmou ele, que não descarta fazer participações pontuais na Globo.

A primeira temporada do "Tá Brincando" deve ficar no ar até março de 2019. Ainda não há confirmação se haverá uma segunda temporada.