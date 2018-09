Ou esquerda faz autocrítica, ou será governada pela pior direita, diz Ciro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta segunda-feira (24) que a esquerda do país deve fazer uma autocrítica, sob pena de ser governada "pela pior direita".

A fala foi feita após uma série de críticas que o pedetista vem fazendo aos governos Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT, aos quais ele apoiou embora mantivesse críticas às alianças políticas.

"Ou esquerda faz autocrítica, ou será governada pela pior direita", disse ele, em referência ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Ciro ironizou as alianças do PT nesta eleição. "Denunciar o golpe abraçado com Renan Calheiros não dá", declarou, em referência à aliança entre o emedebista e Fernando Haddad (PT).

Ciro proferiu uma palestra na Associação de Engenheiros da Petrobras, no Rio de Janeiro.