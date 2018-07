Ovos de Páscoa de Unicórnio roubam a cena nas vitrines de Curitiba

Redação Bem Paraná

A menos de uma semana da Páscoa, celebrada neste domingo (1/4), as vitrines das chocolatarias e docerias de Curitiba chamam a atenção com um criativo e divertido sabor: Unicórnio. Os ovos de Páscoa no formato do personagem mitológico são a aposta para quem quer surpreender adultos e crianças. Em uma volta pelo Shopping Estação é possível encontrar a tendência.

A Casa da Bruxa apresenta duas opções: ovo de colher recheado com ganache de chocolate branco na cor rosa e base de leite ninho, por R$ 49,90 (350 gramas), e o ovo tradicional com casca de chocolate branco na cor rosa e purpurinas comestíveis e, no interior, confetes de chocolate ao leite na cor azul bebê, por R$ 26,90 (100g) e R$ 49,90 (250g).

Na B&C Bomboniere, o ovo de unicórnio tem casca de chocolate branco e o interior vem com drágeas de chocolate ao leite, por R$ 49,90 (200 g). Tem também pirulito de chocolate branco no formato do personagem mitológico, por R$ 9,90.

Dos infantis aos funcionais

Os clássicos não saem da moda e também atraem os consumidores. Para quem gosta dos ovos de colher, a Casa Bruxa tem opções que variam de R$ 34,90 a R$ 49,90. Na Fábrica di Chocolate, é possível escolher a casca, o recheio e a cobertura e os preços vão de R$ 29,90 a R$ 40,00.



Na Cacau Show, há caixas de bombons, trufas, cookies, chocolates em formato de coelho e os tradicionais ovos com preços acessíveis, desde R$ 22,90. As caixas de bombons custam a partir de R$ 18,90.

Na loja Brasil Cacau, a variedade também é grande. Há bombons, chocolates em formato de coelho e combos de páscoa que custam a partir de R$ 14,50 e os ovos a partir de R$ 24,90.

Na Lojas Americanas, os destaques são os ovos de chocolate infantis, que trazem brindes exclusivos. As opções incluem produtos licenciados com temas como Lady Bug, A Bela e a Fera, Pica-Pau, Peppa Pig, Marie, Playstation, Ariel, Ben 10, Jurrassic World, e alguns deles contam com brindes em dose dupla, como o Ovo Frozen 150g. Preços a partir de R$ 14,99.

A Fábrica di Chocolate tem uma opção para os mais esportistas, em formato de bola de futebol, que custa R$ 19,90.

E para quem quer aproveitar as delícias de páscoa e mesmo assim manter a forma, a FunFit tem ovos funcionais em vários sabores, de brigadeiro belga, de brownie com brigadeiro e com doce de leite, de paçoca e mousse de chocolate. Eles custam R$ 85,00.