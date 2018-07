Pabllo Vittar cancela gravações de novo clipe após ficar com olho roxo durante brincadeira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar teve que cancelar, nesta quarta-feira (25), as gravações de seu novo clipe por conta de um olho roxo. Segundo contou nas redes sociais, o machucado foi provocado por ela mesma durante uma brincadeira em um ensaio.

"Eu estava lá, ensaiando pro clipe, e fui brincar, me jogar no colchão e dei uma joelhada na minha cara. Estou com muito ódio de mim mesma. Como a pessoa se dá uma joelhada? Mas é isso mesmo, agora é colocar um gelinho pra desinchar", afirmou em sua conta no Instagram.

A cantora afirmou que mal consegue abrir o olho esquerdo devido ao hematoma, mas ressaltou que está muito feliz e deverá voltar a gravar o clipe na próxima semana. "Mas pra você que me desejou esse olho roxo, minha filha, se prepare, porque minha vingança é artística", brincou.

O último clipe de Pabllo, da música "Indestrutível", fugiu do colorido de seus trabalhos anteriores para tratar de homofobia e violência. Em preto e branco, ele remontou memórias da adolescência da cantora, que sofreu violência e bullying. Logo na abertura, o vídeo mostrava que 73% dos jovens LGBTQ+ também passam por situações semelhantes.

Pabllo Vittar gravou seu segundo álbum nos Estados Unidos, tendo ficado ainda mais em evidência na mídia internacional nos últimos tempos. No mês passado, ela foi convidada pela Billboard americana para escrever uma carta para o público LGBT+, em uma ação especial do mês do Orgulho Gay.