Pabllo Vittar diz que sonhava em participar do 'BBB'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Conversa com Bial (Globo) com a cantora Pabllo Vittar será exibido nesta quarta-feira (21). Os dois falaram sobre política, bullying e deram um selinho na despedida do programa. Durante o papo, Vittar revelou que sonhava fazer parte do Big Brother Brasil, reality que já foi apresentado por Bial.

O jornalista brincou com a cantora e questionou o que ela faria se estive dentro do reality show da Globo. "Dar muito close", disparou a artista.

Vítima de "fake news", a cantora também desmentiu boatos que circularam pelas redes sociais nas eleições deste ano de que ela iria deixar o país após as eleições. "Meu amores, eu não vou sair do Brasil".

Ela afirmou que tudo continuará como antes. "Nem o negro vai voltar pra senzala, nem a mulher para a cozinha, nem o gay para o armário".

Na semana passada, Bial comentou a repercussão do selinho que deu na convidada. "Me faz menos macho, mas não me faz menos homem", disse o apresentador.