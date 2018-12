Pabllo Vittar não terá carreira efêmera se souber administrar, diz numeróloga sobre artista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar foi um dos maiores fenômenos pop do país em 2018. É só olhar os números para ter uma ideia: são mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões de inscritos no YouTube e 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Às vésperas do segundo turno das eleições, lançou "Não Para Não", segundo disco de sua carreira, que mistura ritmos como forró, tecnobrega, cúmbia e axé. E a estimativa é não parar por aí, já que a artista vai continuar com carreira ascendente no próximo ano, afirmam a numeróloga Aparecida Liberato e a astróloga Márcia Fernandes.

"O nome dele de nascimento [Phabullo] já traz números maravilhosos, como o oito, que significa poder. É uma pessoa muito forte, que tem uma energia de transformação e muita ousadia", diz Aparecida. "Se ele conseguir se manter como uma empresa, administrando bem a própria carreira, vai dar continuidade na trajetória. Não acredito que será efêmera."

"A aura de Pabllo é enorme", afirma Márcia Fernandes. "Normalmente, a aura das pessoas tem uns 30 centímetros. Ela, quando está feliz, tem uns 60. Por isso faz tanto sucesso", explica. A sensitiva também ressalta que 2019 pode trazer uma grande estafa na saúde da cantora, possivelmente pelo ritmo de trabalho agitado. "Mas ela é filha de São Jorge e de Santa Ana. É trabalhadeira, firme na queda."