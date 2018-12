Pabllo Vittar passa por cirurgia após abaixar para pegar um copo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar, 24, passou por uma cirurgia no joelho nesta quarta-feira (19). Ela explicou através de suas redes sociais que teve de fazer a operação porque sofreu uma lesão no menisco, cartilagem da articulação do joelho.

"Não foi na verdade um 'quebrou'", explicou a cantora. "Meio que deu uma 'trincadinha', saiu um pedacinho e eu tive que fazer uma operação para poder tirar".

Segundo Pabllo, a lesão ocorreu quando ela se abaixou para pegar um copo: "Pessoal que está perguntando como [eu lesionei]. Fui abaixar para pegar um copo, acredita? Só ouvi um estouro".

Ela ainda explicou que não falou sobre a cirurgia antes para não preocupar os fãs. "Já deu tudo certo. Agora é só ficar quietinha", afirmou a cantora, que disse ainda que agora terá tempo para "maratonar várias séries".

"Estou ótima. Estava fazendo show e tudo. Só que eu estava fazendo show com uma carga menor. Não estava me jogando muito, pulando muito no palco, por causa do joelho".