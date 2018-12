Pablo treina, mas ainda é mistério no Atlético-PR para final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Pablo, artilheiro do Atlético-PR na temporada com 17 gols em 50 jogos, treinou com a equipe titular no penúltimo trabalho antes da decisão da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (12), às 21h45, contra o Junior Barranquilla.

Pablo marcou o gol do empate por 1 a 1 na partida de ida, na Colômbia, mas deixou o campo com dores na panturrilha direita, lesionada na última rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time rubro-negro bateu o Flamengo por 2 a 1.

O atacante participou da atividade, mas foi poupado em parte do treino. Embora tenha boas chances de jogar, o técnico Tiago Nunes também testou formações com Bergson e Rony no ataque, ao lado de Nikão e Marcelo Cirino.

Após o jogo de Barranquilla, Pablo disse em entrevista coletiva que atuou "no sacrifício", pois se machucou no duelo contra o Flamengo.

Na ocasião, o Atlético-PR entrou com uma equipe de reservas, mas Nunes colocou Pablo em campo no segundo tempo. Em um vídeo divulgado pelo clube com os bastidores do empate na Colômbia, Pablo apareceu rezando antes de entrar em campo. Após o jogo, declarou: "Tem algo que a gente fala com os médicos que é assim: 'Se fosse uma final você jogaria'. E é isso, é uma final, um jogo importantíssimo".

Com isso, o Atlético-PR deve ter a seguinte formação para o duelo que acontecerá na Arena da Baixada: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Lucho González, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Marcelo, Nikão e Pablo (Rony ou Bergson).

O Atlético-PR depende de uma vitória simples para conquistar seu primeiro título internacional. Um novo empate, independentemente do número de gols, leva a decisão para a disputa por pênaltis.