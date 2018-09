Pacientes do hospital Adauto Botelho realizam exposição sobre suicídio

Antonio Trajano

Como parte da programação da campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, pacientes do Hospital Adauto Botelho organizam uma exposição interativa para mostrar as dificuldades e batalhas daqueles que passam por algum sofrimento mental. A mostra acontece nesta terça-feira (18) e quarta-feira (19), no Hospital.

Pertencente ao Governo do Estado, localizado em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, o Hospital Adauto Botelho foi fundado em 1954 e atende cerca de 80 pacientes com transtornos psicológicos.

Na exposição são apresentadas montagens que trazem o sentido da vida, produzidas por pacientes do próprio Hospital durante terapia.

Também haverá visita guiada para mostrar o funcionamento e trabalho do Adauto Botelho, tratamentos ofertados e interação com alguns pacientes. A enfermeira e coordenadora do projeto, Hellem Luciana Damrat, fala que este tipo de iniciativa é importante para combater os estigmas e preconceitos em relação ao suicídio.