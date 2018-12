Pacotes de origem desconhecida aparecem no litoral de Alagoas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 70 pacotes, cada um com aproximadamente 100 kg, foram encontrados desde quarta-feira (24) no litoral alagoano. Segundo as primeiras análises do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL), iniciadas na última sexta-feira (26), os pacotes contêm uma espécie de borracha sintética, derivada de petróleo.

De acordo com técnicos dos setores de Laboratório e Gerenciamento Costeiro, a base do material é de hidrocarboneto —uma borracha compactada, pronta para uso.

Não se sabe, por enquanto, a origem dos pacotes, mas há indícios de que eles tenham se dispersado do alto mar até a costa. Segundo o IMA/AL, há organismos de águas profundas incrustados nos fardos, sinal de que o material está há muito tempo na água.

Segundo o Instituto Biota de Conservação, em pacotes encontrados nos municípios de Coruripe e Maceió era possível ler inscrições das palavras "Duzan" e "Yen". Técnicos do Ibama levaram esses fardos para análise no sábado (27).

Uma das hipóteses do IMA/AL é de que a embarcação que levava os pacotes tenha naufragado. O instituto e o Ibama solicitaram às prefeituras dos municípios do litoral que armazenem o material recolhido até a divulgação dos resultados finais das análises.