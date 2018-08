Padroeiro da Irlanda ganha três dias de festa no Sheridan's

Redação Bem Paraná com assessoria

A festa mais marcante da Irlanda ganha versão de inverno no Sheridan's Irish Pub. O Saint Patrick's Day, festa do padroeiro do país, São Patrício, é comemorada em março. Mas no pub curitibano a festa fora de época é muito bem vinda, ideal para aquecer o inverno com muita música e chope verde. O evento começa nessa quinta-feira (9/8) e vai até sábado, com a casa abrindo às 18h nesses dias e entrada free até 20h, após R$ 15. Na programação, bandas de rock, pratos típicos, decoração temática, fantasias e adereços.



O verde, cor oficial da Irlanda, ganha destaque em todos os detalhes. Uma das atrações é o Chope Verde Sheridan's, que sai a R$ 8,90 (290ml) e R$ 14,90 (560ml). Para combinar com a decoração, maquiadoras vão circular pela casa realizando pinturas faciais com o trevo de três folhas, planta que é um dos símbolos da festa. Os Leprechauns, duendes irlandeses, também invadem o Sheridan´s, com garçons fantasiados e usando chapéus típicos, tudo para manter o clima animado.



Esta é a quarta edição do Saint Patrick´s de inverno - todas as anteriores tiveram casa lotada - e o pub é pioneiro nesta celebrações em Curitiba, tanto a tradicional como a de inverno.



Shows

A primeira noite do Saint Patrick's de Inverno traz uma surpresa, com uma banda que será revelada apenas no dia do show. A festa terá ainda Terra Celta, grupo londrinense que reúne influências da cultura celta em sua musicalidade. Instrumentos típicos da Irlanda e região, como gaita de fole e hurdy gurdy (tipo de sanfona de corda de origem medieval), marcam o folk rock do grupo.



Na sexta, She Rocks abre a programação com versões de Seal, No Doubt e Amy Winehouse. Em seguida, Radiohponics sobe ao palco com seu pop rock que vai de Beatles a Stereophonics. Delorean encerra a sexta com pop rock dos anos 80, 90 e 2000. Sua já conhecida viagem musical esquenta a pista com versões de Blondie, Madonna, A-Ha e Billy Idol, entre muitos outros.



Asgard abre a pista no sábado com clássicos do hard rock, indo de Europe e Nazareth até Lynyrd Skynyrd. Lucky 7 segue a festa com seus "rock swing blues soul", uma mistura de gêneros dos anos 60. Nomes como Elvis Presley e Chuck Berry marcam presença no repertório. RockBugs encerra a programação com toques de heavy rock, incluindo covers de Bon Jovi, Led Zeppelin e AC/DC.

Comidas típicas

Para comer e garantir as energias, há diversos pratos inspirados na cozinha irlandesa. A Dublin Chicken Basket (R$ 42) conta com generosos pedaços de frango à passarinho empanados e fritos, apresentados com molho de sálvia e barbecue. O Guiness Stew (R$ 59) tem tiras de mignon com molho à base de cerveja tipo stout e broa preta. Já o Jameson Stew (R$ 59) traz mignon em tiras preparado com molho à base de whisky e parmesão, servido com broa preta. Outra pedida interessante é o Pastel Jameson Stew (R$ 25) com três pasteis recheados de cubos de mignon com molho à base de whisky e parmesão.



Saint Patrick's de Inverno no Sheridan's Irish Pub

De quinta-feira a sábado, 9 a 11 de agosto

Abertura da casa: 18h

Entrada para cada dia: livre até 20h, após R$ 15

Quinta-feira: Atração surpresa + Terra Celta

Sexta-feira: She Rocks + Radiophonics + Delorean

Sábado: Asgard + Lucky 7 + RockBugs

Endereço: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel - Curitiba

Telefone: (41) 3343-7779

www.sheridansirishpub.com.br