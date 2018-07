Paes confirma candidatura no Rio e critica governo Pezão

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) oficializou nesta quinta-feira (26) sua pré-candidatura ao governo estadual fazendo uma crítica indireta ao ex-aliado governador Luiz Fernando Pezão (MDB).

O anúncio oficial ocorreu numa curta entrevista dentro do Comando Militar do Leste após uma reunião com o interventor general Braga Netto, onde discutiu a situação da segurança do estado.

"Não tem muito essa coisa de ser contra ou a favor da intervenção. Ela era necessária. Vivíamos, de certa maneira, uma falta de comando aqui. A intervenção acabou sendo necessária", disse Paes.

A intervenção foi decretada em fevereiro, após uma série de assaltos na zona sul durante o Carnaval. Ela tem previsão para acabar no fim do ano e Paes disse não cogitar pedir sua prorrogação.

"Sou candidato a governador para cuidar da segurança pública", disse ele.

A "pré-candidatura mais curta da história", como definiu, será confirmada neste domingo (29) na convenção do DEM do Rio. A previsão é que ela ocorra num auditório fechado.

Embora anunciada agora, Paes já planeja disputar o governo desde que saiu da prefeitura da capital. Neste período, contudo, ele permaneceu distante de cargos públicos. Foi consultor no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e era, até esta quarta (25), vice-presidente da América Latina da China BYD, fabricante de veículos elétricos.

Ele não quis comentar as alianças que vêm sendo construídas e afirmou que o responsável por elas é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM).

Disse ainda não ter constrangimento em se aliar ao MDB-RJ, sua antiga sigla.