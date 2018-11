Paes elogia Bolsonaro, mas afirma manter neutralidade

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) fez nesta terça-feira (9) um aceno aos eleitores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Ele manteve o discurso de neutralidade em relação à disputa federal, mas criticou os ataques ao capitão reformado.

Paes afirmou que conhece o presidenciável "há muitos anos", citando seus filhos, o senador eleito Flávio (PSL), e o vereador Carlos (PSC), além da ex-mulher do capitão reformado, Rogério Bolsonaro, que trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro a seu convite.

"Tenho com eles a melhor relação. Acho que essa radicalização, inclusive na crítica ao Jair Bolsonaro, é muito ruim. Convivi por muito tempo com ele em Brasília. No convívio que tive com o Jair Bolsonaro, sempre vi nele uma pessoa que aceitava crítica, que participava do contraditório, que disputava eleição", declarou em visita ao Hospital Central da Polícia Militar.

Ele aproveitou para buscar distanciar o ex-juiz Wilson Witzel (PSC), seu adversário no segundo turno, do presidenciável.

"Isso [aceitar o contraditório] eu não vejo no meu adversário. Ele não quer ser demandado, questionado por nada", disse Paes, em referência à ameaça do candidato do PSC de prendê-lo em flagrante durante debates.