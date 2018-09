Paes lidera, Garotinho cresce e disputa com Romário 2º lugar, diz Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) mantém a liderança nas intenções de voto para o governo do Rio, afirma pesquisa divulgada nesta terça-feira (25) pelo Ibope. Ele tem 24% das intenções de voto.

O levantamento aponta um crescimento do ex-governador Anthony Garotinho (PRP), que chegou a 16%, mesmo resultado de Romário. Enquanto o primeiro subiu quatro pontos percentuais em comparação com o resultado da semana passada, o ex-jogador tem trajetória de queda nas últimas duas pesquisas do Ibope.

O percentual dos eleitores que declaram voto branco ou nulo é de 17%, e de indecisos, 5%. O Ibope entrevistou 1.512 eleitores entre sábado (22) e segunda-feira (24). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais e foi registrada no TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) sob o número 08813/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Índio da Costa (PSD) aparece com 6%, seguido de Tarcísio Motta (PSOL) e Wilson Witzel (PSC), ambos com 4%, Márcia Tiburi (PT), com 3%, Pedro Fernandes (PDT) e Marcelo Trindade (Novo), com 2%, e André Monteiro (PRTB) e Dayse Oliveira (PSTU), com 1%. Luiz Eugênio Honorato não pontuou.

A rejeição de Garotinho atingiu 50% dos entrevistados. Paes é rejeitado por 27% dos eleitores e Romário, por 25%.

Nas simulações de segundo turno, Paes aparece com 38% no cenário contra Romário, que registra 33%, um empate técnico em função da margem de erro. Contra Garotinho, o ex-prefeito está a frente, com 44% contra 22%. O ex-jogador venceria o ex-governador por 39% a 26%.