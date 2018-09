Paes lidera no RJ com 25%, Garotinho tem 15% e Romário, 14%, diz Datafolha

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) segue na liderança das intenções de voto na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, de acordo com a nova pesquisa Datafolha.

Ele oscilou três pontos percentuais para mais em relação ao levantamento anterior, divulgado há uma semana, e está com 25% das intenções de voto.

O ex-governador Anthony Garotinho (PRP) também oscilou positivamente três pontos percentuais em relação ao último levantamento e aparece com 15%. Ele está tecnicamente empatado com o senador Romário (Podemos), que se manteve com 14%.

Garotinho teve a candidatura indeferida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e recorre da decisão. Como o seu nome constará na urna eletrônica, o Datafolha decidiu manter o nome do ex-governador nas pesquisas até a eleição. Os votos dados a ele serão considerados nulos, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio de Janeiro.

A intenção de votar em branco ou nulo caiu de 20% para 15% em relação à última semana, há 4% indecisos (eram 7%).

Entre os candidatos com menor patamar aparecem Índio da Costa (PSD), que oscilou de 7% para 8%, Tarcísio Motta (PSOL), com 6%, Wilson Witzel (PSC),com 4%, Marcia Tiburi (PT), com 3%, Pedro Fernandes (PDT), com 2%, e Marcelo Trindade (Novo), André Monteiro (PRTB) e Luiz Eugenio (PCO), com 1% cada. A candidata Dayse de Oliveira (PSTU) não pontuou.

Para este levantamento foram entrevistados 1.414 eleitores em 39 cidades do Rio de Janeiro. A margem de erro para o total da amostra é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A rejeição a Garotinho subiu de 41% para 47% desde a última semana. O mesmo ocorreu com Romário, de 29% a 36%. O número de eleitores que declararam não votar em Paes em nenhuma hipótese oscilou de 34% para 31%.

O ex-prefeito ampliou sua vantagem em relação aos adversários nas simulações de segundo turno. Contra Romário, ele venceria com 44% contra 32% -há uma semana, as intenções de voto nesse cenário eram de 38% contra 32%.

Já contra Garotinho, o candidato do DEM teria 46% das intenções de voto, contra 25% do ex-governador.

A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no TRE sob o número RJ-00977/2018. O nível de confiança é de 95%.