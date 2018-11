Paes lidera no RJ com 27% dos votos válidos, e Witzel e Romário estão empatados com 17%, indica Datafolha

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Wilson Witzel (PSC) disparou nos últimos dias de campanha e, na véspera da eleição, está empatado com o senador Romário (Podemos) e disputa uma vaga no segundo turno da eleição para o governo do Rio de Janeiro, aponta pesquisa divulgada neste sábado (6) pelo Datafolha.

O levantamento mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) estável na liderança com 27% dos votos válidos, mesmo patamar das pesquisas anteriores. Witzel e Romário somam, cada um, 17%.

Witzel vem fazendo campanha ao lado do candidato ao Senado Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Desde o início da campanha o ex-juiz tem indicado apoio ao capitão reformado, embora seu partido integre a chapa de Álvaro Dias (Podemos).

Num segundo pelotão estão Índio da Costa (PSD), com 13%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 12%. O candidato do PSD declarou voto em Bolsonaro há duas semanas, sem apoio declarado da família. O movimento teve efeito tímido nas suas intenções de voto.

Atrás vêm Pedro Fernandes (PDT), com 6%, Márcia Tiburi (PT), com 4%, Marcelo Trindade (Novo), com 2%, e André Monteiro (PRTB), com 1%. Dayse Oliveira (PSTU) e Luiz Honorato (PCO) não pontuaram.

Declararam voto branco ou nulo 10% dos eleitores e 4% declarou estar indeciso. O Datafolha entrevistou 2.667 eleitores entre sexta-feira (5) e sábado (6). A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos e foi registrada sob o número RJ-03806/2018.

Este cenário é simulado sem a presença do ex-governador Anthony Garotinho (PRP), que teve candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele teve a campanha interrompida e declarou, na sexta (5), apoio a Romário. Apesar disso, seu nome permanecerá na urna.

No cenário em que o nome do ex-governador é apresentado ao entrevistado, e a escolha nele é considerada voto nulo -critério que será adotado na apuração dos votos-, Paes chega a 29%, Witzel, 18%, e Romário, 16% dos votos válidos.

Na simulação de segundo turno entre Paes e Romário, o ex-prefeito segue em vantagem, com 45% das intenções de voto contra 31%.