Paes pede voto para Haddad em cidade que depreciou

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) está pedindo voto para o petista Fernando Haddad em Maricá, cidade citada numa das maiores gafes políticas da sua carreira.

Na tarde de quarta (26), na reta final do primeiro turno, cabos eleitorais de Paes entregavam panfletos da aliança inusitada.

O folheto de quatro páginas estampava o rosto do ex-prefeito carioca na capa e a frase: "No meu governo, Maricá terá a atenção que merece".

Em 2016, o atual líder nas pesquisas de intenção de voto no Rio desagradou os moradores do município ao classificá-lo como "uma merda de lugar" em conversa telefônica com o ex-presidente Lula, gravada com autorização judicial.

No panfleto, com tiragem de 100 mil exemplares, o carioca aparece também junto com os petistas Lindberg Farias, que tenta reeleição ao Senado, e Washington Quaquá.

Candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados, Quaquá foi prefeito da cidade e presidente do PT fluminense.

Desde que a conversa com Lula se tornou pública, os moradores da cidade, de cerca de 100 mil eleitores, não escondem o ressentimento com Paes.

Distante 60 km do Rio, Maricá é um conhecido reduto petista no Rio. Em 2014, Dilma Rousseff venceu lá com 58,28% dos votos, 6,64 pontos percentuais a mais que no restante do país.

Questionada sobre o apoio do ex-prefeito a Haddad, a assessoria de imprensa do candidato disse que "existem pessoas dos mais variados partidos e candidaturas presidenciais apoiando" Paes. Informou "que vários cabos eleitorais têm distintas opções de candidatos e quando solicitam material o fazem de maneira variada".

A assessoria encaminhou folhetos com o apoio de Paes a Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Henrique Meirelles (MDB).

Apesar de ter aliados fortes no município, como Quaquá e 11 dos 18 vereadores do município, Paes não consegue empolgar os eleitores da cidade.

"Ele não vai ter vida fácil aqui. Me senti humilhado quando ouvi aquela conversa dele com o Lula. O Eduardo tá tentando se desculpar, mas ele não tem coragem de pedir voto aqui na avenida. Se eu vir, eu jogo um maxixe, que é bem espinhoso", disse o feirante Emir Aquino, 55, que trabalha numa barraca no centro da cidade.

Baiano de nascimento e morador do município há mais de 30 anos, Aquino diz que votará em qualquer candidato que tiver chance de derrotar o ex-prefeito carioca.

Pela última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 28, Romário (Podemos), 14%, e Anthony Garotinho (PRP), 15%, estão empatados tecnicamente em segundo lugar. Paes lidera, com 25% das intenções de voto.

Na conversa gravada com Lula, divulgada pela Polícia Federal em 2016, o candidato do DEM dizia que Lula tinha "alma de pobre" por supostamente ter um sítio em Atibaia (SP). Ele comparou a cidade paulista a Maricá, que seria uma "merda de lugar".

Paes pediu desculpas aos moradores da cidade logo após a divulgação da gravação. Nesta campanha, ele já visitou o município duas vezes, mas em eventos fechados.

O ex-prefeito chegou até compor uma samba exaltando a cidade em parceria com Marquinhos de Oswaldo Cruz.

"Foi muita falta de educação. Na minha casa, ninguém vota nele. Ele vai ter que fazer muita coisa por aqui para mudar a nossa cabeça", disse Marcus Daniel, 29, que trabalha entregando panfletos de uma clínica dentária pela cidade. Desempregado há quase dois anos, ele aceitou em maio ganhar R$ 180 por semana para "tentar ajudar em casa".

A situação de Daniel não diferente da realidade dos moradores de Maricá. De acordo com o IBGE, o salário médio mensal da população era de dois salários mínimos em 2016.