Pagamento do licenciamento do veículo começa em agosto. Veja as datas de vencimento

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) informa que inicia neste mês de agosto o pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), de acordo com a tabela de datas correspondentes ao digito final do veículo.

O documento CRLV é de porte obrigatório, na forma original, e só é emitido após a quitação do Licenciamento e dos demais débitos, como multas e IPVA.

COMO PAGAR - A taxa pode ser paga nos terminais de autoatendimento do Detran, no Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob, Banco Rendimento e Santander. É importante lembrar, ainda, que é possível pagar qualquer guia do Detran, com código de barras, com cartões de débito de todos os bancos nos caixas do BB. Automaticamente, o documento será encaminhado pelos Correios para o endereço cadastrado junto ao órgão - que deve estar atualizado.

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O Art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e apreensão do veículo.

Confira aqui o calendário de vencimento do licenciamento 2018.