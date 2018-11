Página de Roger Waters vira campo de batalha após críticas a Bolsonaro em show

Da redação

Milhares de brasileiros entraram na página de Facebook do músico Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, para criticar as mensagens que o músico colocou em seu show, na terça-feira (9), em São Paulo, contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Waters projetou em um telão a hashtag #EleNão e incluiu Bolsonaro em uma lista de governantes associados ao fascismo, que incluía Donald Trump. Ele foi vaiado por cinco minutos por parte da plateia. Boa parte das mensagens exigiam que o ex-baixista pedisse desculpas pelas mensagens. Eleitores contrários a Bolsonaro perceberam a invasão e passaram a enviar mensagens de agradecimento a Waters. “Sou contra o ressurgimento do fascismo. E acredito nos direitos humanos”, disse o músico. Ele teve o pai morto por nazistas na Segunda Guerra Mundial e é autor da letra de ‘The Wall’, uma das canções mais famosas do Pink Floyd e que faz uma crítica enfática ao autoritarismo e ao fascismo.

Bruna Marquezine desmente rompimento com Neymar por questões políticas

As brigas por motivações políticas em 2018 entre familiares e amigos teriam atingido também o romance do casal Bruna Marquezine e Neymar? Após publicar um vídeo no Instagram no qual aparecia chorando, a atriz teve de desmentir boatos de seguidores. Alguns fãs começaram a espalhar comentários sobre o fim do relacionamento com o jogador e que o motivo seria divergência política. No perfil oficial no Twitter, Bruna respondeu a internautas que suspeitavam do fim do namoro. “Eles terminaram?”, perguntou um seguidor. Outro emendou: “Parece que sim ou alguma coisa grave aconteceu, porque ela estava chorando bastante”. “Esse é o problema...vocês acreditam em tudo”, desabafou a atriz.

Ana Paula ficou dias sem tomar banho em ‘A Fazenda’, diz eliminado

Sandro Pedroso, ator conhecido por ser ex-namorado da atriz Susana Vieira e o mais recente eliminado do reality show “A Fazenda” afirmou, em entrevista ao ‘Programa do Porchat’, que a participante Ana Paula Renault era conhecida por não tomar banho no confinamento. “Tinha gente que ficava lá um dia, dois, sem tomar banho. Fica cuidando de bicho, não tem jeito de não tomar banho...”, afirmou Sandro, antes de colocar uma plaquinha de pessoa mais “porca” da casa no nome de Ana Paula, durante uma brincadeira. “Eu acompanhei ali, pelo que eu via, não (tomava banho). Só se fosse de madrugada”, garantiu.

Whindersson Nunes doa R$ 1 mi para crianças com câncer

O cachê milionário do comediante Whindersson Nunes será revertido para uma causa nobre: ajudar crianças na luta contra o câncer, no Estado do Piauí, região em que ele nasceu. Mais de R$ 1 milhão que será arrecadado com o show “Eita! Casei”, para o Netflix, será destinado à Fundação Lar de Maria, que cuida dessa população. O anúncio foi feito no perfil oficial dele no Instagram. “Já parei muito e pensei: Deus, por que isso, por que essa fama? Por que esse sucesso? Eu vou perder tudo, Pai? Qual é meu propósito? E quando conseguimos fazer coisas como essa, eu entendo o caminho que Deus me mostra através da minha comédia”, declarou. “Feliz em poder anunciar que nós vamos doar mais de R$ 1 milhão para a fundação Lar de Maria, no Piauí, que ajuda crianças com câncer com a gravação do nosso próximo DVD para o Netflix!”.

Kéfera nega que tenha brigado com a mãe por causa de política

A atriz e youtuber curitibana Kéfera Buchmann publicou stories em seu Instagram na noite de terça-feira (9) rebatendo boatos de que teria brigado e parado de falar com sua mãe por conta de divergências políticas. “Da onde vocês tiraram que eu briguei com a minha mãe? Eu nunca briguei com a minha mãe (risos). Por que vocês tão inventando isso? Não tem nada a ver. A gente tem opinião política diferente”, afirmou. “A partir do momento que a gente vive numa democracia eu tenho uma opinião e ela tem outra. A gente ficou duas horas ontem no telefone, falando sobre novela, vida, conversando, falando sobre tudo que tá acontecendo. Tudo menos brigando”, disse ela.

