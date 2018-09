Pai de adolescente que atirou em colegas em escola deixa a prisão

Redação Bem Paraná, com informações do G1

O pai do adolescente que atirou e feriu dois alunos no Colégio Estadual Mondrone, em Medianeira, no Oeste do Paraná, nessa sexta-feira (dia 28), foi solto no sábado à noite (dia 29), após pagar fiança no valor de três salários mínimos. Ele estava preso na cadeia da cidade desde sábado (dia 29) pela manhã.

O agricultor foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma e omissão de cautela e vai responder em liberdade.

A informação da soltura foi divulgada pelo site G1, com informações do delegado Denis Zortéa Merino, responsável pelo caso.

O CASO

Dois alunos ficaram feridos. Um deles, de 15 anos, levou um tiro na coluna e corre risco de ficar paraplégico. Ele recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Medianeira e foi transferido para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde é avaliado pela equipe de ortopedia. O outro adolescente levou um tiro de raspão no joelho, foi atendido e liberado.

O aluno agressor foi apreendido pela Polícia Militar (PM) e está sob custódia na casa de Socioeducação. Antes de cometer o crime, ele gravou vídeos afirmando que foi humilhado e ameaçado pelos colegas nas escola. Ele e um colega, que deu suporte ao ataque e estava armado com uma faca, são ouvidos pela Polícia Civil.

Na mochila do aluno que fez os disparos foi encontrada uma grande quantidade de munição calibre 22, além da arma e artefato similar a uma bomba incendiária e facas. Já na casa dele e do outro rapaz detido, teriam sido encontradas mais duas armas. Os pais dos jovens já foram localizados e estão sendo encaminhados para a delegacia, uma vez que os suspeitos são menores de idade.

AULAS SUSPENSAS

Após o atentado no começo da manhã desta sexta-feira (28 de setembro), a direção do Colégio Mondrone decidiu suspender todas as aulas até a próxima segunda-feira (1º de outubro).