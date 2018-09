Pai de gêmeos, George Clooney diz que jantar fora não é interessante e fácil como era antes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paternidade muda a rotina de qualquer casal. Isso é o que constatou o ator George Clooney, 57, que afirmou não achar fácil e interessante como antes sair comer fora desde o nascimento dos filhos gêmeos, Ella e Alexander, hoje com 16 meses.

A afirmação do ator foi feita à revista People, que apresentou a chefe particular de Clooney e sua mulher, Amal. A italiana Viviana Frizzi, 33, trabalha para o ator desde 2013, e "faz de tudo, incluindo um nhoque feito à mão com pesto que faria você chorar", disse o artista à publicação.

"Vivi cozinha quase todas as noites pra nós agora porque temos os gêmeos. Comer fora não é mais fácil e interessante quanto costumava ser. Além disso, todos os nossos amigos preferem a comida dela do que a de qualquer restaurante local", completou Clooney.

O repertório da chefe inclui, além do nhoque e da pizza consumida uma vez por semana, sushi, risotos, pratos libaneses, indianos e italianos. "Quando os gêmeos gostam de um prato, eles colocam seus dedinhos nas bochechas, sorriem e dizem, Mmm!", afirmou Frizzi.

O ator ainda falou sobre a falta de habilidade dele e da mulher na cozinha e disse que "qualquer lição de Vivi na cozinha seria como ensinar uma baleia voar".