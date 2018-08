Pai de Paul Walker afirma que ainda vê rosto do filho e ouve sua voz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai do ator Paul Walker, morto em 2013 em um acidente de carro, afirmou em entrevista ao programa Good Morning America, que vê o rosto do filho com frequência.

"Eu vejo o rosto do Paul o tempo todo. Eu tenho esse... seja lá como você chama, e essa voz diz: 'É bom ver você, pai'. 'Não tenha medo. É o seu filho, Paul'. Louco, mas eu penso nisso, e me faz sentir bem", disse o pai, que também se chama Paul Walker.

Paul Walker, o filho, ficou famoso por sua participação na franquia "Velozes e Furiosos". Um documentário sobre a vida do ator, "I Am Paul Walker", será lançado este mês nos Estados Unidos. Ainda não há data de estreia no Brasil.

No filme, os irmãos do ator, Cody e Ashlie Walker, dão depoimentos sobre o relacionamento e sobre a infância deles. Outras pessoas próximas ao ator também estão no documentário. Nas imagens, também há vídeos produzidos pela família.

Walker completaria 45 anos no dia 12 de setembro. Ele estava no banco de trás de um Porsche quando o veículo se chocou contra uma árvore e um poste e explodiu.

O motorista e amigo do ator, Roger Rodas, 38, também morreu no acidente. Eles estavam no local para um evento de caridade da Reach Out Worldwide, na comunidade de Valência, em Santa Clarita, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Hollywood.