Pai de santo é assassinado dentro de terreiro no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai de santo Leandro Sousa de Jesus, de 32 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (24), dentro de seu terreiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Leandro estava em uma reunião no barracão quando dois homens de moto chegaram atirando para o alto e, em seguida, dispararam contra ele. As informações são da Agência Brasil.

A PM informou que policiais do Batalhão de Mesquita foram acionados e encontraram o pai de santo já morto no local. O crime ocorreu na Rua das Marrecas, no bairro Nova Brasília.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.