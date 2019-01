Pai e filho são presos por suspeita de roubar e matarem idoso de 83 anos

O idoso é avô do rapaz de 26 e sogro do homem de 46. Eles foram presos após uma denúncia e confessaram o crime.

De acordo com as investigações, os dois sabiam que o idoso tinha recebido valores de dois salários mínimos e um décimo terceiro salário, cerca de R$ 1,6 mil, e foram até a casa dele com um facão com o objetivo de roubar o dinheiro.

Conforme o delegado Rafael Bacelar, pai e filho estavam embriagados e, ao chegar no local, o filho entrou na casa e exigiu o dinheiro do idoso, enquanto o pai aguardou do lado de fora.

O idoso, ainda de acordo com a polícia, se negou a entregar o dinheiro e foi agredido e morto pelo neto. Depois do crime, o homem ainda vasculhou a casa até encontrar os R$ 1,6 mil. Na sequência, ele fugiu com o pai, que o aguardava em uma motocicleta. O facão usado no crime pertence ao pai, ainda de acordo com o delegado.