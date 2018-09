Pai é morto ao defender o filho em tentativa de roubo de celular

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil está em busca de imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar o criminoso que deu um tiro no rosto do chefe de cozinha Francisco Vilamar, 49, na noite desta quarta (26), no Rio, quando tentava defender o filho. As informações são da Agência Brasil.

Ele estava com a esposa e o filho de 10 anos e foi assassinado numa tentativa de assalto em frente a um bar na praça Condessa. O criminoso queria levar o celular que o filho de Francisco, 10, usava para brincar. O chefe de cozinha recebeu o disparo quando interveio para defender a criança.

Francisco foi baleado no rosto e foi socorrido por PMs do 4º BPM (São Cristóvão). Chegou a ser encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios. Testemunhas estão sendo ouvidas.