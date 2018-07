Paiol tem samba de Dora Lopes com o show "Eu sou a Madrugada"

SMCS

Com o show Eu sou a Madrugada, nesta terça-feira (24/7), às 20 horas, o Teatro do Paiol recebe a voz da intérprete Mariá Sallum, acompanhada pelos instrumentistas Elias Fernandes, Claudio Peba, Jonas Lopes e Janaina Queiroz.

A apresentação será um passeio pelas músicas da grande cantora e compositora Dora Lopes (1922-1983). No repertório serão apresentadas canções da artista que abordam temas como o amor, paixão, machismo, morte, saudade, preconceitos, esperança e muita boemia.

As músicas da compositora fazem uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e na música.

Projeto Terça Brasileira

O show faz parte do projeto Terça Brasileira, criado em 1997, que visa divulgar e estimular a produção musical, com espetáculos de Música Popular Brasileira. Participam da iniciativa músicos profissionais, professores e alunos do Conservatório de MPB, além de artistas convidados.

Os grupos previstos na programação foram selecionados através do edital 007/2018, do Instituto Curitiba de Arte e Cultura.

Serviço: Terça Brasileira no Paiol – Eu sou a Madrugada

Local: Teatro do Paiol - Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho

Data: 24 de julho de 2018

Horário: 20h

Classificação livre

Ingressos: R$ 10 reais (inteira) e R$ 5 reais (meia)

Venda no site: www.aloingressos.com.br