No dia 23 de agosto, às 19h, acontece na ESIC Business & Marketing School a Master Class A importância da Comunicação Empresarial para o atingimento de metas, com o jornalista Reginaldo Teodoro. O evento é aberto à comunidade, com estacionamento gratuito e a entrada é um quilo de alimento não perecível para doação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 0800 41 3742 ou no site.

Premiado

O Shopping Mueller foi premiado em duas categorias no Prêmio Abrasce 2018. O mall recebeu prata na categoria Gestão de Equipes, com o projeto “Alfabetizando e derrubando barreiras”, e bronze na categoria Expansão e Revitalização, com o projeto “Revitalização da Praça de Alimentação do Shopping Mueller.” A premiação, considerada a mais importante do segmento de varejo, aconteceu durante evento realizado nesta terça-feira, 14 de agosto, no São Paulo Expo.

Brincadeira

Uma nova brincadeira está disponível no Shopping Curitiba: a máquina de prêmios “Chave do Tesouro”. Quem passar pelo piso L4 pode participar da brincadeira e tentar faturar um celular iPhone. A mecânica é simples: o cliente precisa colocar a chave no local exato para abrir a fechadura. Quem acerta o alvo leva para casa um celular novo.

* O Shopping Mueller promove até o dia 30 de agosto, um programa de capacitação e aperfeiçoamento profissional para as equipes das suas lojas. O objetivo é dar suporte aos lojistas na administração de seus negócios, por meio de um programa de capacitação exclusivo, direcionado a proprietários, gestores, supervisores e gerentes.

* Em busca de condições de mercado mais competitivas e da diversificação das fontes supridoras, cinco concessionárias de distribuição de gás natural canalizado promovem uma ação coordenada para o recebimento de propostas para a aquisição de gás natural. Com volume total de aquisição de aproximadamente 10 milhões de m3/dia, a iniciativa visa encontrar novos agentes interessados na oferta do gás natural que atendam as expectativas do mercado. A chamada pública e respectivos editais estarão disponibilizados nos sites de cada distribuidora.

* Com o tema “Acreditamos na Educação”, o novo filme institucional do Grupo Positivo acaba de ser lançado na plataforma digital. Com pouco mais de 4 minutos, e produzido pela The Youth.

* A Hi-LAW - Consultoria em gestão de tecnologia e inovação – promoveu um “talk and drink” para o lançamento do Programa “Like a Startup” – lições culturais do vale, o ecossistema e facilitadores para geração de negócios”. O evento organizado pelos sócios Rodrigo Marques e Gisele Ueno, contou com a participação do brasileiro radicado nos Estados Unidos e especialista no ecossistema do Vale do Silício, Fernando Figueiredo, da Oaktech e 415 HUB.

Crédito de imagem: Danielle Ikeda.