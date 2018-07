Palestra traz debate sobre nova ordem de gestão de negócios

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Curitiba recebe, no dia 2 de agosto, a palestra “Novos Mapas Mentais, Novos Modelos de Negócios”. Promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), o evento será ministrado por Oliver Cunningham, sócio na área de Estratégia & Operações em Serviços Financeiros da KPMG, e traz como foco as inovações digitais disruptivas – aquelas capazes de transformar um setor ou mercado existente por meio de soluções simples, convenientes e acessíveis.

Com o objetivo de chamar a atenção de gestores para uma nova ordem de construção e gestão de negócios, o encontro busca debater novas formas de pensar sobre a digitalização de negócios e aprimoramento dos processos de atendimento ao cliente. Voltado para CEOs, empreendedores, diretores em geral e gerentes que atuem nas áreas de inovação, marketing, pesquisa e desenvolvimento, projetos, processos, estratégia e controladoria, o evento irá abordar temas relacionados à nova era dos negócios, como a experiência do consumidor, disrupção digital, tecnologias emergentes, novos modelos de negócios, mudança na percepção de valor, entre outros.

De acordo com o palestrante Oliver Cunningham, a palestra explora as razões pelas quais vivemos esta intensa fase de inovação. “Vamos debater os drivers fundamentais dentro desse cenário e analisar seus ‘porques’. A partir daí, iremos estudar cases de empresas já consolidadas, que buscam uma visão mais atual do mercado, bem como aquelas que estão começando e por isso possuem uma outra forma de estabelecer relações de negócios, mais leve e simplificada. Vamos tentar entender como se dão esses dois comportamentos e compará-los”, diz. Ainda de acordo com Oliver, esse é um tema essencial para as organizações nos dias de hoje: “O modelo industrial que conhecemos está vencido e os novos modelos ainda são pouco compreendidos. Nosso objetivo é explorar as características dessas novas formas de negócios e ajudar os gestores a colocá-las em prática”, conclui Cunningham.

Com vagas limitadas, “Novos Mapas Mentais, Novos Modelos de Negócios” ocorre no dia 2 de agosto, das 08h30 às 11h, e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (41) 3323-5958 ou pelo e-mail [email protected]

Serviço:

“Novos Mapas Mentais, Novos Modelos de Negócios”

Data: quinta-feira, 2 de agosto

Horário: 08h30 às 11h

Local: Grand Hotel Rayon – Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro / Curitiba.

Investimento: R$ 80

Inscrições e informações: (41) 3323-5958 ou [email protected]

*Estacionamento no local (não incluído)