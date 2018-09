Palhaça Rubra comemora 25 anos de carreira com espetáculo cheio de improviso e interação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tea­tro Porto Seguro apresenta "O Show da Palhaça Rubra", em comemoração dos 25 anos da personagem, interpretada por Lu Lopes, neste sábado (8) e domingo (9) em São Paulo.

Em seu espetáculo, ela executa um repertório com alguns dos maiores hits de sua carreira, como "Eleva o Tórax", "Miniminimá" e "Planta Seu Pé no Planeta", entre outros.

"O show é uma grande desculpa para a família se encontrar, dançar, cantar e rir junta durante o espetáculo", diz Lu, que é musicista, arte-educadora, diretora e escritora, além de palhaça.

Segundo a artista, a ideia central também é trocar vi­vências com a plateia. "Interagimos com o públi­co durante todo o tempo, com coreografias e participa­ções divertidas em cima do palco", explica.

Acompanham Lu, na atra­ção, os músicos Álvaro Lages, na guitarra, e Danilo Dal Farra, na bateria.