Palmeiras acerta compra de Antônio Carlos, e novo contrato vai valer até 2023

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou em definitivo a compra dos direitos federativos do zagueiro Antônio Carlos. O jogador estava vinculado ao Tombense-MG e, agora, vai assinar contrato com o clube paulista até 2023.

Os valores da compra não foram revelados, mas, agora, o Palmeiras terá a maior participação sobre o zagueiro em caso de uma futura negociação.

Segundo o diretor Alexandre Mattos, um clube francês se interessou pelo jogador e poderia pagar até 6 milhões de euros pela contratação. Uma negociação, no entanto, não faz parte dos planos do Palmeiras.

Antônio Carlos é titular absoluto do Palmeiras desde o início do ano. Depois de passar 2017 na reserva, ele foi "promovido" pelo técnico Roger Machado, atuando ao lado de Thiago Martins. O companheiro dele foi sacado do time, e agora a parceria na defesa funciona com o veterano Edu Dracena.

Aos 25 anos, Antônio Carlos já teve o contrato antigo rescindido pelo Palmeiras. Agora, ele espera por um novo registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para ter condições de atuar diante do Paraná, neste domingo, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro.