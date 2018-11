Palmeiras anuncia contratação do centroavante Arthur por cinco anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras oficializou, nesta sexta-feira (3), a contratação do centroavante Arthur Cabral. Destaque do Ceará na temporada 2018, o jogador assinou contrato de cinco anos com o clube alviverde.

O atacante de 20 anos já estava acertado com o Palmeiras desde maio, após um excelente início de ano. O Palmeiras pagou R$ 5,5 milhões por 50% dos direitos do atleta.

Com a camisa do Ceará, Arthur fez sete gols no Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele soma 30 gols em 83 jogos pela equipe nordestina. Jogador com características de centroavante clássico, ele tem como principais atributos o bom porte físico (1,86 m) e a finalização.

No elenco do Palmeiras, a princípio, o novo reforço disputará espaço com Deyverson e Borja. O também jovem Papagaio, destaque do time sub-20 e que já fez gol no profissional, é outro nome para a função.

Campeão brasileiro com uma rodada de antecipação, o Palmeiras segue se movimentando no mercado da bola. Na última quinta (29), o clube anunciou a contratação do meia Zé Rafael, do Bahia. Além disso, comprou em definitivo o lateral Mayke, que estava emprestado pelo Cruzeiro, e terá o retorno de empréstimo do meia Raphael Veiga, que volta do Atlético-PR.