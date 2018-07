Palmeiras anuncia Luiz Felipe Scolari como novo técnico da equipe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Palmeiras. A diretoria anunciou na noite desta quinta-feira (26) a terceira passagem do treinador de 69 anos no comando da equipe.

Ele fica com a vaga que era de Roger Machado, demitido nesta madrugada, horas depois da derrota para o Fluminense por 1 a 0 na quarta (25).

O técnico firmou contrato até 2020. Com ele, o clube alviverde venceu a Copa do Brasil (2008 e 2012, a Libertadores de 1999 e o Rio-São Paulo de 2000.

A diretoria procurava um técnico que estivesse acostumado a ganhar títulos e soubesse lidar com a pressão que existe sobre o clube alviverde.

Felipão era a primeira escolha, mas Vanderlei Luxemburgo, outro com uma história vitoriosa na agremiação, também poderia ser uma opção com este perfil.