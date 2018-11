Palmeiras anuncia reforço e renova com Prass e Jailson

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (30) a renovação de contrato por mais uma temporada de três veteranos cujos vínculos se encerrariam no próximo dia 31: o zagueiro Edu Dracena, 37, e os goleiros Jailson, 37, e Fernando Prass, 40.

O trio é bicampeão brasileiro pelo clube (2016 e 2018). Prass é quem está há mais tempo na casa, desde 2013, e foi importante na campanha do time pela Série B.

Além de ter participado do acesso à primeira divisão e das duas conquistas do Brasileiro, o camisa 1 tem no currículo, também, o título da Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, Prass foi o herói da taça ao defender uma cobrança e converter último gol de pênalti.

Ele é o jogador do atual elenco com mais confrontos pelo clube: são 263 partidas.

Já Jailson foi contratado em 2014, no entanto, só foi atuar pelo clube um ano depois. Assim como Prass, ele também é tricampeão nacional.

Na campanha que culminou no título brasileiro de 2016, o camisa 42 substituiu o companheiro, que estava lesionado.

Com bons números no clube, Jailson soma 71 jogos com a camisa alviverde, e teve grande participação nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Edu Dracena foi, dos três, o último a chegar ao Palmeiras, em 2016. Em três temporadas no time, o zagueiro conquistou a confiança da torcida e, neste ano, era considerado titular da defesa alviverde, ao lado de Antônio Carlos.

Atualmente, Edu Dracena soma 109 partidas e um gol, marcado na vitória por 3 a 2 contra o Santos, em partida válida pelo segundo turno do Brasileiro deste ano.

Ainda nesta sexta, o clube anunciou a contratação do atacante Arthur Cabral, 20, que atuou no Brasileiro de 2018 pelo Ceará. O jogador fez sete gols pelo clube cearense no torneio e assina contrato de cinco anos.