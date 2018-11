Palmeiras apenas empata e é eliminado da Libertadores; Boca e River disputam a final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sonho do Palmeiras de chegar à decisão da Copa Libertadores acabou. Nesta quarta-feira (31), a equipe empatou com o Boca Juniors por 2 a 2, no Allianz Parque, pela segunda partida da semifinal da Copa Libertadores.

Com o resultado, o time argentino avançou à final da competição. Na decisão, enfrentará o River Plate, que venceu o Grêmio por 2 a 1, na terça-feira, em Porto Alegre.

É a primeira vez que os dois clubes argentinos disputam a decisão do torneio.

O primeiro jogo da decisão está marcado para a próxima quarta-feira (7), em La Bombonera. O segundo confronto será realizado no dia 28, no Monumental de Nuñez.

Como perdeu o primeiro duelo por 2 a 0, a equipe alviverde precisava vencer por três gols de diferença.

Com o apoio da torcida, o time tomou a iniciativa e teve um gol de Bruno Henrique anulado pelo VAR logo no início da partida.

Pouco depois, o Boca Juniors abriu o placar com Ábila.

Assim, o Palmeiras precisava fazer quatro gols. No segundo tempo, os palmeirenses se empolgaram e até acreditaram que era possível. Aos 7 minutos, Luan empatou. Oito minutos depois, Gómez virou a partida em cobrança de pênalti.

Apesar de virar o marcador, o Palmeiras não conseguia pressionar o Boca Juniors, que controlava o jogo.

A esperança do time paulista terminou aos 24 minutos, quando Benedetto recebeu bola e, de fora da área, chutou cruzado para deixar tudo igual.

Desorganizado e no desespero, o Palmeiras não teve forças para buscar a vitória a partir daí.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Moisés), Felipe Melo (Gustavo Scarpa), Lucas Lima, Dudu; Willian (Borja), Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

BOCA JUNIORS

Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios, Nández, Pérez (Gago); Villa, Ábila (Benedetto), Pavón (Zárate). T.: Gustavo Schelotto

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Juiz: Wilmar Roldán (Colômbia)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Luan, Gustavo Gómez e Deyverson (Palmeiras); Ábila e Pérez (Boca Juniors)

Gols: Ábila, aos 17min do primeiro tempo, e Benedetto, aos 25min do segundo tempo (Boca Juniors; Luan, aos 7min, e Gustavo Gómez, aos 15min do segundo tempo (Palmeiras)