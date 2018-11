Palmeiras assegura compra e acerta contrato de 5 anos com o lateral Mayke

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira (28) a compra dos direitos econômicos do lateral direito Mayke. O jogador, titular absoluto da equipe com Luiz Felipe Scolari na conquista do Campeonato Brasileiro, assinou contrato válido por cinco temporadas.

Mayke chegou ao Palmeiras na temporada passada por empréstimo, depois de conquistar dois títulos brasileiros com a camisa do Cruzeiro (2013 e 2014). O jogador possuía vínculo com o clube alviverde até o fim deste ano e dependia da compra para permanecer na capital paulista.

Com a camisa do Palmeiras, o lateral direito já disputou 60 partidas, sendo 34 nesta atual temporada de 2018.

No Campeonato Brasileiro, Mayke esteve em 19 partidas e se fixou como titular absoluto do time com Luiz Felipe Scolari, atuando principalmente nas partidas pela Copa Libertadores e nesta reta final de Série A que culminou com a conquista palmeirense.