Palmeiras chega a 74% de chance de título após vitória sobre o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio neste domingo ampliou para 74% a possibilidade de título do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro, indicam os cálculos do site Chance de Gol com a disputa de quase todos os jogos das 29ª rodada. O time comandado por Felipão encerrou a rodada anterior com chance de 69,1% de ser campeão.

O Internacional, que derrotou o São Paulo por 3 a 1 no domingo, segue na cola palmeirense na pontuação (59 a 56) e nos cálculos matemáticos, agora com 15,3%. Percentual menor do que os 16,2% verificados ao término da 28ª rodada.

Quem está em ascensão no campeonato é o Flamengo, que com a vitória sobre o Fluminense aumentou sua possibilidade de ser campeão de 6,8% para 9%. Já São Paulo e Grêmio, derrotados em confrontos diretos, viram suas chances serem reduzidas a menos de 1%.

Na disputa pela Libertadores, destaque para o Santos, que com vitória sobre o Corinthians ampliou para 17,4% a possibilidade de terminar no G-6. O time corintiano, por sua vez, agora tem 4,1% de risco de rebaixamento.

A análise realizada pelo "Chance de Gol" leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pelo rebaixamento, em que um time que já está na zona da 'degola' tem menos chances de cair do que um que figura fora dela.

Veja as possibilidades estimadas pelo Chance de Gol.

- Chances de título:

1 - Palmeiras (59 pontos) - 74% de chances

2 - Internacional (56 pontos) - 15,3%

3 - Flamengo (55 pontos) - 9%

4 - São Paulo (52 pontos) – 0,8%

5 - Grêmio (51 pontos) - 0,9%

6 - Atlético-MG (46 pontos) - 0,01%

- Chances de Libertadores (G-6):

1 - Palmeiras (59 pontos) – quase 100% de chances

2 - Internacional (56 pontos) – 99,99%

3 - Flamengo (55 pontos) - 99,2%

4 - São Paulo (52 pontos) - 98,3%

5 - Grêmio (51 pontos) - 99,1%

6 - Atlético-MG (46 pontos) - 70,5%

7 - Santos (42 pontos) - 17,4%

8 - Atlético-PR (39 pontos) - 9%

9 - Fluminense (37 pontos) - 0,5%

10 - Cruzeiro (37 pontos) - 4,9%

11 - Corinthians (35 pontos) - 0,08%

12 - Bahia (34 pontos) - 0,2%

13 - Vasco (34 pontos) – 0,01%

14 - Botafogo (34 pontos) - 0,02%

- Risco de rebaixamento:

7 - Santos (42 pontos) – quase 0%

8 - Atlético-PR (39 pontos) – 0,05 %

9 - Fluminense (37 pontos) - 1,8%

10 - Cruzeiro (37 pontos) - 0,1%

11 - Corinthians (35 pontos) – 4,1%

12 - Bahia (34 pontos) - 5,9%

13 – Vasco (34 pontos) – 20,2%

14 - Botafogo (34 pontos) - 21,8%

15 - América-MG (33 pontos) – 33,5%

16 - Vitória (32 pontos) - 45,3%

17 - Chapecoense (31 pontos) - 56,3%

18 - Ceará (30 pontos) - 15,7%

19 - Sport (27 pontos) - 95,2%

20 - Paraná (17 pontos) - quase 100%