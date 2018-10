Palmeiras comemora ponto fora, mas Dudu acha que "dava para ganhar"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não escondeu a comemoração por ter conquistado um ponto fora de casa no jogo deste sábado (27) contra o Flamengo, no jogo que terminou no 1 a 1. Tão logo o juiz deu o apito final, vários membros da comissão técnica saíram correndo do banco para comemorar.

O resultado de 1 a 1 manteve a vantagem na liderança de quatro pontos, com o Internacional, em terceiro a cinco. Dudu, autor do gol, disse que o placar foi importante, mas poderia ter sido melhor.

"Claro, cara (ficou nervoso com o resultado). O time jogou bem, nós fomos bem. É difícil jogar aqui, contra a torcida deles e o time deles, que é muito bom. Foi uma desatenção nossa, porque dava para ter segurado, ter ganhado o jogo. Mas é assim. Jogo grande, contra concorrente direto e com quatro pontos a sete jogos. Esperamos continuar deste jeito para buscar o título", afirmou o camisa 7 ao canal Premiere.

Felipe Melo, outro destaque do Alviverde, também comemorou o resultado e destacou a importância de não ter sentido a pressão de mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Ele aproveitou para cutucar o Flamengo.

"É bom voltar ao Maracanã, uma sensação boa, tirando um ou outro bobão que está me xingando aí. Um dos meus maiores títulos é não ter deixado o Flamengo cair para a segunda divisão. É difícil jogar aqui, contra 65 mil pessoas. Estamos cansados, fisicamente e psicologicamente. É muito importante ter continuado a quatro pontos", afirmou o volante.