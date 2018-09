Palmeiras diz que apoio de Felipe Melo a Bolsonaro não reflete visão do clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante palmeirense Felipe Melo se viu mais uma vez no centro das atenções neste domingo (16), após dedicar seu gol no empate em 1 a 1 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

A manifestação a favor do presidenciável levantou imediatamente uma série de questionamentos nas redes sociais. Uma parcela de torcedores do Palmeiras, inclusive, condenou a atitude do atleta.

Nesta segunda-feira (18), o clube se posicionou por meio de uma nota no site oficial. No comunicado, afirma que a manifestação de Felipe Melo "reflete, única e exclusivamente, uma manifestação particular, e não da instituição."

O Palmeiras não informou se os jogadores estão autorizados ou não a se manifestar utilizando o uniforme e o distintivo do clube.

Confira a nota na íntegra:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público esclarecer que o posicionamento político do atleta Felipe Melo reflete, única e exclusivamente, uma manifestação particular, e não da instituição.

O Palmeiras respeita qualquer posição política de seus atletas, empregados e colaboradores e ratifica a sua neutralidade nas questões políticas, partidárias, de crenças, religiões e quaisquer outras formas de manifestações pessoais."