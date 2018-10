Palmeiras e Grêmio se enfrentam em jogo importante na definição do título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É possível que este nem seja o jogo mais importante entre Palmeiras e Grêmio neste ano, mas ele pode ter papel relevante na definição do título brasileiro.

As duas equipes se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Pacaembu, mais preocupados com a Libertadores.

Ambos estão nas semifinais e encaram times argentinos como adversários. O Palmeiras terá pela frente o Boca Juniors. O Grêmio vai jogar contra o River Plate. Se passarem, se enfrentam na decisão.

No Brasileiro, o Palmeiras é o líder com 56 pontos, mas o Grêmio chegaria a 54 com uma vitória e entraria de vez na disputa pelo título.

Encostar na primeira posição ou assumi-la também é o objetivo de Internacional e São Paulo, que se enfrentam em Porto Alegre. Para esses dois, o título nacional é o que resta nesta temporada.

Se vencer, a equipe gaúcha pode até chegar à liderança, embora seja pouco provável. Teria de torcer por derrota do Palmeiras e tirar uma diferença de saldo de oito gols.

Grêmio e Palmeiras terão desfalques. É certo que a equipe paulista não contará com Victor Luis, Felipe Melo (suspensos), Marcos Rocha (lesionado) e Borja (convocado para a seleção colombiana).

O departamento jurídico do clube conseguiu efeito suspensivo, e os laterais Mayke e Diogo Barbosa foram liberados para a partida. Ambos pegaram gancho de duas partidas por causa da confusão após a eliminação na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro.

O técnico Luiz Felipe Scolari não revelou que time vai entrar em campo, mas tem utilizado os reservas com sucesso. Nos últimos dez jogos, venceu oito e empatou dois.

A última derrota do Palmeiras na competição foi em 25 de julho, para o Fluminense, quando o treinador ainda era Roger Machado. Com Scolari, a equipe está invicta.

O Grêmio terá seis desfalques. Léo Moura, Cortez, Ramiro, Marcelo Grohe e Everton se lesionaram. Kannemann está com a seleção argentina na Arábia Saudita.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari.

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Bressan e Juninho Capixaba (Marcelo Oliveira); Maicon, Cícero, Marinho (Pepê), Luan e Alisson; Jael. T.: Renato Gaúcho.

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 16h

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)