Palmeiras empata com Flamengo e mantém vantagem na liderança do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras manteve a folga de quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (27), a equipe alviverde empatou por 1 a 1 com o Flamengo, o segundo colocado, no Maracanã. Faltam sete rodadas para acabar o torneio.

Agora, o Palmeiras tem 63 pontos, contra 59 do Flamengo. A terceira colocação é ocupada pelo Internacional, que tem 58 pontos.

O técnico Luiz Felipe Scolari, mais uma vez, mudou a formação da equipe que costuma escalar na Libertadores. Mesmo, assim manteve Borja, Dudu, Felipe Melo e Luan como titulares. Willian, Moisés e Gustavo Gómez entraram na etapa final.

Quem abriu o placar foi um dos principais nomes do Palmeiras: Dudu. Lançado na área, o atacante passou por dois marcadores e chutou certeiro, aos 5 minutos do segundo tempo.

O empate do Flamengo saiu aos 35 minutos. Marlos Moreno driblou Antônio Carlos e mandou a bola para as redes. Logo depois, o time carioca ainda perdeu uma grande chance, com Lucas Paquetá de frente para o gol, mas o meio-campista isolou a bola por cima do gol.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos, no próximo sábado (3), no Allianz Parque. Já o Flamengo visita o São Paulo no dia seguinte.