Palmeiras evita escolher entre Boca ou Cruzeiro e mira só clássico com SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a classificação à semifinal da Libertadores com a vitória por 2 a 0 sobre o Colo-Colo nesta quarta-feira (3), no Allianz Parque, os jogadores do Palmeiras evitaram falar sobre o possível adversário na próxima fase da competição. O rival alviverde sairá do duelo entre Cruzeiro e Boca Juniors, que decidem a vaga nesta quinta (4), no Mineirão. No jogo de ida, na Bombonera, os argentinos ganharam por 2 a 0.

"A gente não pode escolher, porque qualquer um dos dois será difícil. Não podemos escolher adversário. Temos primeiro que pensar em nós. Temos um time muito bom, um grupo muito bom, e o que vier temos que encarar. Vamos fazer o nosso e deixar eles", disse o volante Thiago Santos ao SporTV na saída do gramado.

O atacante Dudu fez coro ao companheiro ao ser questionado sobre uma possível preferência de adversário. "Cara, qualquer um, a gente não está pensando nisso mais. A gente vai pensar quando já tiver o adversário. Agora já esquece Libertadores e pensa no São Paulo no sábado", afirmou o camisa 7 à Globo, em referência ao clássico pelo Campeonato Brasileiro entre dois times que disputam a liderança.

Qualquer que seja o adversário, o Palmeiras terá elementos de rivalidade. O Cruzeiro recentemente eliminou a equipe alviverde na semifinal da Copa do Brasil em duelos que tiveram polêmica de arbitragem e confusão entre os jogadores. Já o Boca é justamente o algoz da última vez em que o time paulista esteve em uma semifinal de Libertadores, em 2001, e também enfrentou o Palmeiras na primeira fase da edição deste ano.

"A gente sabia da importância do jogo, são 17 anos sem estar na semifinal", disse Thiago Santos. "Temos que dar um passo de cada vez, mas estamos trabalhando forte e o grupo todo está de parabéns por tudo o que tem feito".

O meia Moisés também falou sobre a importância de chegar à semifinal e estar perto de dois títulos na temporada, já que o Palmeiras também é líder do Brasileirão. "Foi uma vitória muito importante, segura, pois não sofremos em momento algum do jogo. O grupo está de parabéns, estamos fazendo um ano muito bom. É manter essa regularidade, continuar com pés no chão. Tem um final de ano que pode ser muito bom para a gente", completou.