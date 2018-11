Palmeiras goleia o América-MG e fica a dois pontos do 10º título brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois pontos. Essa é pontuação necessária para o Palmeiras conquistar o decacampeonato brasileiro. A equipe ficou mais próxima do título com a vitória sobre o América-MG por 4 a 0, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pela 36ª rodada.

O triunfo deixou o time alviverde com 74 pontos –cinco a mais do que o Flamengo, vice-líder, que ganhou do Grêmio por 2 a 0, no Maracanã, e é agora o único concorrente na disputa pelo troféu.

O Inter, outro rival até o início desta rodada, está fora da briga. O clube gaúcho perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, no Beira-Rio, e ficou com 65 pontos.

Assim, não tem mais chances de chegar à liderança.

A partida entre Inter e Atlético-MG foi encerrada antes de começar o jogo do Palmeiras. Assim, os palmeirenses entraram em campo sabendo que ficaria com o título em caso de triunfo e tropeço do Flamengo diante do Grêmio.

Com a vantagem de cinco pontos, o Palmeiras terá outra chance de ser campeão no próximo fim de semana. Desta vez, sem depender de outros resultados. O time precisa de uma vitória simples sobre o Vasco no domingo (21), às 17h, em São Januário.

A equipe pode até ficar com o título em caso de derrota. Porém, o Flamengo não pode ganhar do Cruzeiro em jogo marcado também para domingo, no Mineirão.

A pontuação alcançada pelo Palmeiras até agora jamais foi superada por um vice-campeão desde 2006, quando o Brasileiro passou a ser disputado por 20 times no formato de pontos corridos. A melhor campanha de um segundo colocado foi do Grêmio e do Atlético-MG, que alcançaram 72 pontos em 2012 e 2008, respectivamente.

A vitória diante do América-MG também fez o clube paulista completar 21 jogos de invencibilidade e aumentar ainda mais o recorde nos pontos corridos. Até então, a melhor marca era do Corinthians, que ficou 19 partidas sem perder na temporada passada.

Um dos motivos citados como fundamentais para o time entrar novamente na disputa do título foi o rodízio de jogadores promovidos por Felipão na equipe para as três competições. Mesmo com a eliminação no mata-mata brasileiro e no torneio continental, o treinador manteve as alterações.

Nesta quarta, foram seis mudanças em relação ao time que empatou com o Paraná por 1 a 1, no último domingo (18). Titulares no duelo anterior, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo e Moisés começaram no banco, enquanto Gustavo Scarpa cumpriu suspensão.

Desta vez, ele escalou Luan, Gómez e Victor Luís no sistema defensivo. Thiago Santos e Bruno Henrique no meio de campo e Willian no ataque.

Ao contrário do duelo contra os paranaenses, quando demonstrou ansiedade e queria resolver o jogo rapidamente, o Palmeiras trocou passes criou várias chances de gol.

As principais saíram dos pés de Dudu, que deu assistências para Willian e Borja desperdiçarem. O camisa sete também obrigou o goleiro João Ricardo a fazer excelente defesa.

Na etapa complementar, Felipão voltou com Deyverson no lugar de Borja. O Palmeiras continuou melhor, mas pecava nas finalizações.

Quando a torcida demonstrava irritação, a equipe abriu o placar com Luan, que aproveitou cruzamento da esquerda de Lucas Lima.

Com o gol, o clube ganhou tranquilidade e aumentou a vantagem com Willian, Dudu e Deyverson.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luís; Thiago Santos (Moisés), Bruno Henrique, Lucas Lima; Willian, Dudu (Felipe Melo), Borja (Deyverson). T.: Luiz Felipe Scolari

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos; Christian, Juninho (Gerson Magrão), Matheusinho (Robinho); Ademir (Leandro Donizete), Luan, Rafael Moura. T.: Givanildo Oliveira

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Público: 39.429

Renda: R$ 2.615.582,46

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Cartões amarelos: Ademir, Paulão, Norberto, Carlinhos, Matheus Ferraz e Leandro Donizete (América-MG)

Gols: Luan, aos 13min, Willian, aos 30min, Dudu, aos 32min, e Deyverson, aos 37min do segundo tempo