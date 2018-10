Palmeiras goleia Vitória e conquista título inédito do Brasileiro sub-20

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou a bater o Vitória nesta quinta-feira (25), no Allianz Parque, e conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20 de forma inédita. Após ter vencido a primeira final por 4 a 1 em Salvador, o time alviverde desta vez fez 5 a 2 com gols de Yan, Luan Cândido (3) e Papagaio.

Os rubro-negros até saíram na frente na finalíssima, quando Edson Júnior subiu mais do que a zaga palmeirense aos 22 minutos e abriu o placar, mas o time alviverde conseguiu virar ainda no primeiro tempo.

O empate saiu em linda jogada de Yan, que costurou pelo meio e tabelou com Aníbal antes de marcar. Depois, Luan Cândido fez o segundo em pênalti com muita emoção: ele cobrou mal, mas aproveitou rebote para balançar a rede.

O segundo tempo começou com o Vitória em cima, tanto que Caíque converteu pênalti logo aos dois minutos para igualar o jogo. A reação, no entanto, durou pouco.

Aos 16, Matheus Rocha disparou pela direita e cruzou na medida para Luan Cândido cabecear e desempatar.

Pouco depois, aos 23, Lucas Esteves ganhou jogada individual e tocou para trás, encontrando Papagaio livre na área para fazer o quarto do Palmeiras. Foi o 12º gol do atacante na competição, número mais do que suficiente para consagrá-lo como artilheiro —o vice-goleador, Yan, fez oito.

Com o jogo controlado e as duas mãos na taça, bastou ao Palmeiras administrar os vinte minutos restantes. O time da casa teve mais a bola e mostrou maior criatividade para armar jogadas; até fisicamente foi superior. Assim, fez a festa dos mais de 23 mil torcedores que marcaram presença no Allianz Parque. Quando tudo já parecia acabado, Luan Cândido ainda encontrou tempo para fazer o quinto gol e fechar a conta na final.