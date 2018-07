Palmeiras joga mal e perde para o Fluminense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu a chance de subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, no Maracanã, pela 15ª rodada, a equipe paulista começou melhor a partida e teve três chances claras para matar o jogo no primeiro tempo, mas em um lance isolado no final da primeira etapa, acabou sofrendo gol de bola parada e perdeu por 1 a 0, com gol de Gilberto.

O time comandado por Roger Machado não perdia para uma equipe carioca há quase dois anos. O revés acabou com a invencibilidade de 13 jogos dos paulistas.

O duelo ainda marcou o reencontro do meio-campista Gustavo Scarpa contra seu ex-clube. Ele foi muito vaiado pelos torcedores.

Em campo, o Palmeiras parecia disposto a mostrar serviço. Nos 20 primeiros minutos, Dudu, Willian e Moisés poderiam ter convertido suas finalizações, mas Júlio César salvou em duas oportunidades.

Trabalhando bem a bola, e com maior posse, o time alviverde tentava encaixar boas jogadas, a maioria delas pela direita, mas não conseguia concluir com eficiência.

Aos 43 min, em bola levantada por Marcos Júnior em cobrança de falta, Gilberto pegou a sobra após corte parcial de Edu Dracena e marcou.

O Palmeiras voltou para a etapa final nervoso. Os mandantes aproveitaram para apertar a marcação e impedir a movimentação adversária. Deu certo.

O volante Felipe Melo, que já havia sido advertido, deu lugar a Lucas Lima. O que era para surtir efeito ofensivo, também não vingou. Mesmo com dois meias, os paulistas não conseguiam furar o bloqueio adversário e voltam para casa sem pontuar.

FLUMINENSE

Julio César; Gilberto, Digão, Gum, Ayrton Lucas; Airton (Ibañez), Matheus Norton, Jadson; Junior Dutra (Matheus Alessandro), Pedro, Marcos Jr. (Everaldo). T.: Marcelo Oliveira

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo (Lucas Lima), Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Moisés, Dudu; Willian (Deyverson). T.: Roger Machado

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

Juiz: Rodrigo D'alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Mayke (Palmeiras); Airton, Gilberto (Fluminense)

Cartões vermelhos: Edu Dracena (Palmeiras)

Gols: Gilberto, aos 42min do primeiro tempo