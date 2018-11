Palmeiras oficializa contratação de Zé Rafael, do Bahia, por cinco anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira (29) a contratação do meia Zé Rafael, do Bahia, por cinco anos. O time alviverde detinha uma preferência de compra do jogador desde o início da temporada, após transação que envolveu o empréstimo do argentino Allione à equipe tricolor.

A contratação de Zé Rafael estava encaminhada há alguns meses, faltando apenas detalhes para o acerto final. O Bahia recebeu outras propostas pelo meia de 25 anos, mas o Palmeiras decidiu exercer a preferência para ficar com o atleta.

Versátil, o jogador pode atuar tanto centralizado na meia quanto aberto pelos lados. No Bahia, costumava jogar mais pela ponta esquerda, carregando a bola em velocidade nos contra-ataques e servindo companheiros.

Atualmente, o Palmeiras tem como opções para as pontas Dudu, Willian (que está machucado e deve perder quase todo o primeiro semestre de 2019), Artur, Hyoran e Gustavo Scarpa, que também pode jogar por dentro.

Zé Rafael é a segunda contratação confirmada do atual campeão brasileiro para 2019 no mercado da bola. A outra é a do centroavante Arthur Cabral, que disputou a temporada pelo Ceará.

Palmeiras e Bahia ainda discutem outros possíveis negócios para a próxima temporada. O clube baiano manifestou interesse em nomes como o lateral Fabiano, o meia Hyoran e o atacante Erik.