Palmeiras renova contratos de Prass, Jailson e Edu Dracena por mais 1 ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (30) as renovações dos contratos dos goleiros Fernando Prass e Jailson e do zagueiro Edu Dracena. Os vínculos dos três, que se encerrariam no final deste ano, foram prorrogados até o fim de 2019.

Dos três veteranos, quem menos jogou em 2018 foi Prass. Ídolo da torcida alviverde, o goleiro de 40 anos foi reserva durante toda a temporada. Já Jailson, 37, começou o ano surpreendentemente como titular, mas perdeu a posição para Weverton durante a parada para a Copa do Mundo.

Edu Dracena, por sua vez, também foi bastante utilizado. O zagueiro de 37 anos iniciou 2019 na reserva de Thiago Martins, mas ganhou a posição em abril. Com o rodízio implantado por Felipão no segundo semestre, ele formou com Antônio Carlos a “dupla da Libertadores”, enquanto Luan e Gustavo Gómez atuaram mais no Campeonato Brasileiro.

Todas as conversas para as renovações foram acertadas nesta sexta-feira pela diretoria palmeirense. O clube, agora, tem apenas uma pendência no elenco: o lateral direito Marcos Rocha, que está emprestado pelo Atlético-MG e também tem vínculo se encerrando em dezembro.

Campeão brasileiro, o Palmeiras tem se movimentado bastante no mercado da bola e no planejamento para 2019. Além das renovações, o clube já confirmou as contratações de Arthur Cabral, do Ceará, e Zé Rafael, do Bahia, além da compra em definitivo de Mayke, que estava emprestado pelo Cruzeiro.